Existe un mosquito en el Sobrarbe que no muerde pero pica, de esos que no se ven pasar, no se oyen volar, cuya picadura no produce hinchazón pero para la que no existe antídoto. Dicen que actúa solo y que toda precaución es poca; no hay repelente o mosquitero que se le resista a este implacable “animalito” que toca con su picadura a todo aquel que pisa el Sobrarbe.