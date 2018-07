La ley de protección de datos también afecta a las empresas 'analógicas'

Un mes después de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), muchas empresas españolas aún no saben cómo adaptarse a los nuevos preceptos o si estos les afectan o no. Un verdadero problema, dado que la normativa es de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo. Incluso las empresas que no están informatizadas y tienen sus archivos en papel tienen que cumplir con la ley de protección de datos.