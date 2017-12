'Ley y Orden. El caso Menéndez': la realidad se lo pone fácil a la ficción

Las series de no ficción también está viviendo un momento dulce en televisión. En un panorama donde las ideas originales cotizan al alza, los casos reales siguen demostrando que no solo las fábulas son capaces de mostrar historias increíbles para mantener enganchados a los espectadores. Algunas de estos relatos diluyen la fina frontera entre realidad y ficción, convirtiéndose en series documentales como Making a Murderer, O.J: Made in America o, en España, Muerte en León y Lo que la verdad esconde: Caso Asunta.