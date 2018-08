Levedad - Barqueta (coches)  

Es una barqueta, un tipo de coche de competición centrado en la ligereza. Sobre un chasis semi-artesanal tubular se montan motores pequeños, generalmente reaprovechados del siniestro de alguna moto. Intentad hacer lo mismo con vuestro coche de pintura metalizada y lleno de botoncitos. Os matáis. No salís vivos ni del pueblo donde se da la salida de ese tramo. No ya por vuestras carencias al volante: aunque vuestro coche lo condujese un as del volante, es físicamente imposible culebrear por las calles a casi 200km/h