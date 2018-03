LETRAS DESDE JAPÓN 1. Llegada. Días previos, viaje y llegada:

Emprendo la difícil misión de intentar resumir el primer mes de mi vida en Japón. Digo difícil porque son tantas, y tan buenas, las personas que he conocido, las cosas que me han pasado y los sitios que he visto, que no es tarea sencilla exponerlo de manera clara, concreta y completa; en otras palabras, hacerlo de modo equilibrado y justo. En fin espero que seáis indulgentes y comprensivos cuando leáis estas letras, y por supuesto, se aceptan todo tipo de sugerencias y comentarios.