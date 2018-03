La letra pequeña del decreto de las ayudas al alquiler

El texto establece un requisito económico más estricto que el anunciado: no superar 1,5 veces el IPREM si vive una persona, con 0,5 adicional por cada adulto en la vivienda. Quienes no se encuentren dentro de este supuesto solo recibirán la ayuda si queda dinero. Pero superar esa primera barrera no es suficiente. El decreto establece que, además, los ingresos deben ser iguales o inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia (LIUC), una familia monoparental no podría acceder a las ayudas si supera los 11.294 euros anuales.