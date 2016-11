La letra pequeña del CIS

6 meneos 55 clics

5 anónimos 1 2 compartir:

actualidad karma: 27

En apariencia, el CIS no puede ser mejor para Unidos Podemos. Pero, si se bucea en los datos, el partido liderado por Pablo Iglesias no tiene tantas razones para celebrar. Sobrepasan ampliamente al PSOE, pero apenas consiguen rascar votos de entre los desencantados socialistas. Solo suben unas décimas tanto en intención directa de voto como en estimación, a pesar de que el PSOE pierde votantes a chorros. La mayor parte de los socialistas desencantados no se pasan a Podemos: se pasan a la abstención.