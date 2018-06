Letizia, al final, cedió: por qué no quería ir a ver a los Trump a La Casa Blanca

La Reina considera que no tiene nada que ver con la esposa de Donald Trump. Para no asistir a la cita argumentaba que Melania no tiene una agenda como la que tenía la esposa de Obama. Que ella simplemente hace funciones de acompañante. Sin embargo, Letizia sí tiene sus propias actividades alejadas del Rey, dedicadas sobre todo a temas de salud y educación. Una de las cosas que más teme la esposa de Felipe VI es que se repita la escena vivida con Carla Bruni en 2009. Aquella foto de las dos mujeres de espalda subiendo la escalinata fue portada.