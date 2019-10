Leticia Sabater: "Nací casi muerta y era muy fea, tenía todo tipo de defectos y problemas"  

Ha sido presentadora, cantante, actriz, concursante de realities y hasta princesa Disney en Fronze (sí, está bien escrito). Leticia Sabater no solo ha tocado todos los palos, sino que ahora se estrena en una nueva faceta: la de escritora. El 15 de octubre llega a las librerías Lety la horrible y el internado diabólico (Ediciones Hidroavión), una novela que escribió en 2008 pero que no ha visto la luz hasta ahora. “En la editorial no se esperaban que yo pudiera escribir algo tan bueno, se quedaron con la boca abierta”.