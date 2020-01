Leticia Sabater: “Fuera de la tele tengo los ojos rectos"  

Fuera de la televisión tengo los ojos rectos y perfectos pero, en la televisión, hago una especie de gesto, que ya me lo explicó mi médico, que hace que no siempre los tenga centrados. Es curioso porque mis ojos solo se tuercen cuando estoy en la tele. -- ¿Y a qué se puede deber esto? ¿Quizá son los nervios? Pues quizá sí, que no te das cuenta que los tienes pero en el fondo estás nerviosa y se me refleja en la mirada. Es muy curioso porque cuando me ves los tengo centrados. Pero bueno, creo que esto ya no tiene operación…