Lesbianas y trans en la Antigüedad

En este texto de Luciano de Samósata, de su Diálogo de las Hetairas, descubrimos con toda claridad la realidad no sólo de la homosexualidad femenina o lesbianismo, sino también la realidad de una persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer (trans). CLONARION- Oímos cosas nuevas acerca de ti, Leena,… que Megila de Lesbos, la rica Lesbia, está enamorada de ti como si fuese un hombre y que vivís juntas, y no sé qué os hacéis una a la otra. ¿En qué consiste? ¿Has enrojecido? ¡Ea!, dime si esto es verdad