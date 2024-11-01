edición general
Lepanto: así se ganó la mayor batalla de galeras de la historia

En la segunda mitad del siglo XVI el Mediterráneo fue el eje central de las disputas entre Imperios, y en su parte oriental el Imperio otomano sostuvo la iniciativa naval y política desde la toma de Constantinopla. Sultanes como Selim II, apoyados en una armada en expansión y en capitanes corsarios de probada pericia, hicieron bascular la balanza hacia Estambul. El asedio a Chipre (1570) y la caída de Famagusta (1571) marcaron el clímax de esa presión, mientras Argel y Túnez funcionaban como bisagras estratégicas de aprovisionamiento (...)

alcama #1 alcama
VIVA ESPAÑA
2 K 15
#3 esbrutafio
#1 Por curiosidad ¿Que quieres decir con esa frase?
¿Viva una España donde el precio de la vivienda esté al alcance de todos?
¿Viva una España sin paro?
¿Viva una España sin jornada laboral partida y salarios dignos?
¿Viva una España de toros y pandereta?...
1 K 11

