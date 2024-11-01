Lepanto: así se ganó la mayor batalla de galeras de la historia

En la segunda mitad del siglo XVI el Mediterráneo fue el eje central de las disputas entre Imperios, y en su parte oriental el Imperio otomano sostuvo la iniciativa naval y política desde la toma de Constantinopla. Sultanes como Selim II, apoyados en una armada en expansión y en capitanes corsarios de probada pericia, hicieron bascular la balanza hacia Estambul. El asedio a Chipre (1570) y la caída de Famagusta (1571) marcaron el clímax de esa presión, mientras Argel y Túnez funcionaban como bisagras estratégicas de aprovisionamiento (...)