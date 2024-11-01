Leonor, de mal en peor, está fuera de forma, no resiste la formación: “Físicamente es un desastre"

Leonor de Borbón, la heredera al trono, ha vuelto a ser noticia, aunque no precisamente por sus logros militares. La princesa, que acaba de empezar su formación en la Academia General del Aire de San Javier, sufrió un fuerte bajón físico durante una de las prácticas. Terminó mareada, vomitando y atendida de urgencia por los servicios médicos. Los médicos actuaron rápido y la situación se controló, pero dejó claro que el programa de entrenamiento necesita una “versión Real”, adaptada a sus circunstancias. “Físicamente es un desastre”
Bueno, a su primo el legítimo heredero le pasa varias veces por semana. Cosas de borbones.
Lo de la prevalencia del varón es muy S.XIX y anteriores, y contraviene otros puntos de la propia Constitución.
Creo que se refiere más a eso que a lo que normalmente entendemos como sinonimo de gordo
Pero eso si... Leonor primera tripita colgandera lo veo
Desde luego los Borbones solo se esfuerzan para follar. Y puede que ni eso.