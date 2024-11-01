edición general
Leonor, de mal en peor, está fuera de forma, no resiste la formación: “Físicamente es un desastre"

Leonor de Borbón, la heredera al trono, ha vuelto a ser noticia, aunque no precisamente por sus logros militares. La princesa, que acaba de empezar su formación en la Academia General del Aire de San Javier, sufrió un fuerte bajón físico durante una de las prácticas. Terminó mareada, vomitando y atendida de urgencia por los servicios médicos. Los médicos actuaron rápido y la situación se controló, pero dejó claro que el programa de entrenamiento necesita una “versión Real”, adaptada a sus circunstancias. “Físicamente es un desastre”

mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Terminó mareada, vomitando y atendida de urgencia por los servicios médicos.

Bueno, a su primo el legítimo heredero le pasa varias veces por semana. Cosas de borbones.
reivaj01 #13 reivaj01
#6 Si Froilán fuese a la academia esa ponía a vomitar a todos los militares y allegados y acababan montando una rave para demostrar su resistencia.
#14 ombresaco
#6 por qué "legítimo"?
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#14 Porque su madre es la legítima reina por primogenitura.

Lo de la prevalencia del varón es muy S.XIX y anteriores, y contraviene otros puntos de la propia Constitución.
reivaj01 #16 reivaj01
#14 ¡Froilán tercero, legítimo heredero!
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Las noticias de El Nacional sobre Leonor son una fantasía.
www.elnacional.cat/enblau/es/tag/leonor
Noeschachi #9 Noeschachi
#3 Mi nueva página de inicio en el navegador
#18 trasparente
#3 La tienen tomada con la monarquía, a la Leticia la ponen a parir también
mund4y4 #5 mund4y4
Paso de entrar a la noticia, aunque es verdad que alguna vez he pensado que no la hemos visto nunca practicar ningún deporte, ni siquiera de los de “ricos”.
antesdarle #10 antesdarle
Ni que tuviera que ir a un campo de batalla :troll:
#2 hipernes *
Es guapa, pero un poco fofa. Se le ve hasta sin bikini. Si no mejora, que abdique. Queremos reyes con músculo, que follar requiere estar en forma
#8 Tensk
#2 ¿Fofa? en fin.
#11 Happo
#8 fofo: Esponjoso, blando y de poca consistencia
Creo que se refiere más a eso que a lo que normalmente entendemos como sinonimo de gordo
#21 Tensk
#11 Para estar fofo tienes que tener algo de peso de más por regla general ¿no? A no ser que estés usando la palabra "fofo/a" en portugués, claro.
woody_alien #19 woody_alien
#2 Es clavada a Isabel II de joven, luego pasó lo que pasó ...  media
skaworld #7 skaworld
Irrelevante, amos esto es hacer sangre por hacer sangre

Pero eso si... Leonor primera tripita colgandera lo veo xD
reithor #4 reithor
Que raro, si no es descendiente directa de Carlos 2
Jaime131 #17 Jaime131
¿Sólo físicamente?
yocaminoapata #12 yocaminoapata
Por un momento pensé que era EMT xD
vilgeits #1 vilgeits
Nada, que la aprueben ya y terminemos con esta horrible tortura.
salteado3 #20 salteado3
#1 No lo entiendes, acaba de ganar 5 medallas más al valor, coraje, resistencia, ejemplo de resiliencia y sobreponerse a las adversidades.

Desde luego los Borbones solo se esfuerzan para follar. Y puede que ni eso.
