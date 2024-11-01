Leonor, de mal en peor, está fuera de forma, no resiste la formación: “Físicamente es un desastre"

Leonor de Borbón, la heredera al trono, ha vuelto a ser noticia, aunque no precisamente por sus logros militares. La princesa, que acaba de empezar su formación en la Academia General del Aire de San Javier, sufrió un fuerte bajón físico durante una de las prácticas. Terminó mareada, vomitando y atendida de urgencia por los servicios médicos. Los médicos actuaron rápido y la situación se controló, pero dejó claro que el programa de entrenamiento necesita una “versión Real”, adaptada a sus circunstancias. “Físicamente es un desastre”