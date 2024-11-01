León pide a la RAE borrar “castellanoleonés” del diccionario en un pleno histórico fuera de Madrid

La Real Academia Española (RAE) celebró este jueves en León uno de los escasos plenos extraordinarios fuera de su histórica sede madrileña, una cita cargada de simbolismo institucional y reivindicación identitaria. La principal fue la petición expresa del alcalde socialista de la ciudad, José Antonio Diez, que pidió eliminar del diccionario el término “castellanoleonés” por considerar que “no representa” la identidad lingüística leonesa. “Con lo que nos costó lograr la ‘y’ que nos diferencia, no nos la quiten”