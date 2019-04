Lenín Moreno: El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque no se intentase. Hasta que ha dado con Público, activistas se pusieron en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó. Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.