Lenguajes de programación en desuso y que no sirven para nada

La programación es un concepto que cada vez llama más a los usuarios. Cada vez más empresas ofrecen puestos de trabajo donde se requieren aprender programación. Y esto cada vez va a seguir en aumento, por lo que, si queremos encontrar trabajo fácilmente dentro del sector IT, es necesario aprender algún lenguaje de programación. Sin embargo, no es lo mismo aprender lenguajes actualmente utilizados, como Java o C#, que aprender otros lenguajes que, a día de hoy, ya no se usan y no aportan nada frente a otros, como Cobol o Fortran.