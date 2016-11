1 meneos 8 clics

Con el presente escrito, no trato de inculcar un purismo lingüístico a ultranza, sino de estimular a utilizar en forma correcta, clara y concisa, el lenguaje médico que tanto nos ha caracterizado. Severo (a) no es sinónimo de gravedad, Álgido no significa dolor, Bizarro no es raro o extraño, Patología no es sinónimo de enfermedad, «Cursar con» no es lo mismo que «padecer o sufrir».