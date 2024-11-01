edición general
Leire Díez firmó un contrato para la venta de balizas en Correos con el amigo de Sánchez de presidente

Leire Díez firmó al menos un contrato para la comercialización de balizas de emergencia V16 para coches cuando se desempeñó como directiva en Correos, documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. Estos dispositivos serán obligatorios en los vehículos desde el 1 de enero de 2026, y son comercializados en el operador público postal desde hace meses. Un negocio de 1.500 millones de euros del que la empresa amarilla quiere su parte.

#1 UNX
"Correos ha vendido la misma baliza casi al doble de precio que en Aliexpress"

Cómo se nota que son emprendedores españoles :troll:
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Bulo de Voxpopuli.
#4 exeware
#2 en q te basas?
Findeton #3 Findeton *
¡Rápido voten negativo! ¿Quién está de guardia?

En fin... el sanchismo está hasta las cejas de corrupción.
