Lehman Brothers, que parezca un accidente

Hace 10 años que el capitalismo vivió una situación poco habitual. No me refiero al estallido de una crisis porque eso es normal en un sistema al que su propio éxito le conduce a profundos abismos. Lo sorprendente fue el derrumbe de Lehman Brothers. Era inédito que los Estados dejaran caer a un gigante financiero.Los grandes bancos siguen jugando a lo mismo que hace una década y ahora lo hacen con mayor seguridad que entonces porque saben que el ‘accidente’ no volverá a ocurrir. No volverá a dejarse caer a un gigante sin rescatarlo..