Legislador republicano presenta un proyecto de ley para convertir Groenlandia en el estado número 51 [ENG]

El congresista Randy Fine (republicano de Florida) ha presentado un proyecto de ley para convertir Groenlandia en el estado número 51 de Estados Unidos, tras el reciente impulso del presidente Trump para adquirir el territorio danés. La llamada “Ley de Anexión y Estatalidad de Groenlandia” fue presentada el lunes por el republicano de Florida, según informó su oficina en un comunicado de prensa. Los objetivos del proyecto de ley, según su texto, incluyen permitir “la anexión y la posterior admisión de Groenlandia como estado”.