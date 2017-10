El desafío de un monje rebelde a las enseñanzas de la iglesia católica hace 500 años disparó a Europa con pensamiento radical. ¿Desató la revolución científica? "NO PUEDO ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude ".