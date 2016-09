¿Leer de esta forma un minuto aumenta luego nuestro poder de observación? ¿Por qué?

5 meneos 216 clics

¿Leer de esta forma aumenta la concentración? Luego de leer un minuto asi miraba las cosas y mi poder de observación había aumentado. Sentí como si me hubiera puesto anteojos. Cosas que estaban siempre por ahi pero que no me fijaba toman protagonismo. ¿Por qué? Es solo una teoría: El cerebro se acostumbra a captar las letras que necesita para entender el significado en distintos ángulos. Los objetos que hay en nuestro mundo expresan distintos ángulos que se vuelven interesantes para el cerebro. pd: pueden hacer click en Rnd Color.