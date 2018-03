Hace unas semanas Unicef publicaba un vídeo bajo el título #NoSeasUnaEstrella . Querían demostrar que nuestros hijos (y muchos adultos) publican mucho más de lo que deben en las redes. Cuentan dónde están, qué comen, con quién van, a dónde van, si están de vacaciones. Su vida gira en torno a esa publicación, a lograr la foto perfecta para el post del día. Si no hay foto no hay vida, no hay publicación, no hay nada.