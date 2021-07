Lecturitas veraniegas

Lo de leer tal vez sea una de las mentiras más generalizadas e innecesarias que hayan existido nunca. Algo así como fingir en el colegio que se ha morreado con alguna chica ilocalizable, de las que se pierden en la orografía de las vacaciones. En realidad a nadie le aporta demasiado conocer las profundidades de la biblioteca ajena, así que sigue siendo indescifrable esa tendencia humana por buscar prestigio en algo que no sólo no lo da, sino que incluso puede llegar a arrebatarlo. Aún me acuerdo de aquella vez que traté de ligar fardando de...