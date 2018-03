Leche materna y contaminación

En la imagen se advierte que se mantenga alejados a los bebés de los pechos de sus madres, porque la leche materna está contaminada. En la imagen completa se dice que la leche materna tiene más contenido de insecticida que lo que hay en la sangre. Hoy vengo de abogado del diablo. Este tipo de noticias aparecen de vez en cuando en la prensa, a raíz de algún estudio. Se usan como arma arrojadiza de unos contra otros; los que no son prolactancia materna contra los que sí lo son. Intenta no insultarme, por lo menos de entrada. No seas fanático.