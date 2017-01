¿Quién no ha recibido alguna vez un mail en cadena informando de que la leche caducada se vuelve a pasteurizar para volver a ser vendida?, y si no has recibido el mail seguramente que lo has visto en Facebook, el caso es que este rumor corre por Internet desde el 2006. Ya es hora de acabar con estos mitos y saber que pasa con los números del envase de leche.