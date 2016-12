Lecciones sin complejos

Hay dos expresiones que a un oído atento no deberían resultarle jamás gratas cuando se aplican a los asuntos políticos o de opinión social. La primera, hablar (o actuar) sin complejos; la segunda, no aceptar lecciones de nadie. Quien habla sin complejos no habla para decir verdades impopulares pero honestas (como a él le gustaría), sino para permitirse el lujo de ser un maleducado sin que deban criticarle por ello. La frase “no admito lecciones de nadie” no necesita tanto análisis: constituye un ejemplo puro y duro de soberbia...