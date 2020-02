La lección de ética de Mitt Romney en el impeachment

Es muy extraño lo que hizo ayer el senador republicano por Utah y candidato a la presidencia en 2012 Mitt Romney: votar en conciencia. Y hacerlo por una causa perdida de la que no va a sacar absolutamente nada. Eso sí, Romney ha pasado a la Historia. Nunca un senador había votado a favor de la destitución de un presidente de su propio partido. No lo hizo ninguno en 1868, con el impeachment de Andrew Johnson. No lo hizo nadie en 1999 con el de Bill Clinton. Ha tenido que ser Romney quien lo hiciera.