Lavrov: EEUU no atacará a Corea Norte ya que sabe que tiene armas nucleares

Estados Unidos no atacará Corea del Norte, ya que sabe que ese país, al contrario que en el caso de Irak, posee armas nucleares, aseguró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. "Los estadounidenses no atacarán Corea (del Norte), ya que no es que sospechen, sino que saben con seguridad que tiene armas nucleares", dijo Lavrov a la televisión rusa. Lavrov recordó que "los norteamericanos bombardearon Irak sólo porque tenían información absolutamente concluyente de que allí no había ningún arma de destrucción masiva".