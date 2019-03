Las rimas de la Historia

Se atribuye a Mark Twain la frase de que la Historia no se repite, pero rima. Aparentemente cada día suceden cosas distintas, pero en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol. No te puedes bañar dos veces en el mismo río, decía el filósofo griego Heráclito de Éfeso, pero la verdad es que el río se parece mucho a sí mismo. Lo que hace que la Historia rime, por supuesto, es la naturaleza humana, inalterable. Siempre los mismos temores, los mismos anhelos, idénticas necesidades, pasiones y vicios.