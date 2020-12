El agua es un bien indispensable para la humanidad: sin ella no podríamos vivir más de tres o cuatro días. Además, es vital para las actividades que realizamos (agricultura, industria, hogar etc.). Sin embargo, la disponibilidad del agua dulce está cada vez más amenazada por el uso de la tierra, la deforestación, el cambio climático, la contaminación y el mayor consumo de agua dulce por una población y una industria que no dejan de crecer.