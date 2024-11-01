edición general
Las dictaduras hoy

Listado de las dictaduras existentes en la actualidad clasificadas según sean autocracias duras, autocracias moderadas, regímenes híbridos o monarquías absolutas. Un total de 60 países de todo el mundo se consideran actualmente sistemas dictatoriales. En ella viven 3,20 millardos de personas, es decir, el 39% de la población mundial. Los datos de esta evaluación se basan en los índices de democracia de la Economist Intelligence Unit y en la matriz de democracia de la Universidad Julius Maximilian de Würzburg. Última actualización: agosto 2025.

| etiquetas: dictaduras , lista , clasificación , índice de democracia
4 comentarios
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Una lista creada por la Economist Intelligence Unit, propiedad de las familias Agnelli y Rothschild, seguro que es muy objetiva y nada interesada.
#4 Marisadoro *
Curiosa distinción entre "Monarquías absolutas" y "Autocracias duras".
Torrezzno #2 Torrezzno
Que mal queda China en la lista
#1 cocococo
Qué más dictadura que la que te obliga a comprar una baliza V16 que no sirve para nada porque para eso existen los 4 intermitentes y los triángulos. Ni Franco hacía esas cosas.
