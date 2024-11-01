Las dictaduras hoy

Listado de las dictaduras existentes en la actualidad clasificadas según sean autocracias duras, autocracias moderadas, regímenes híbridos o monarquías absolutas. Un total de 60 países de todo el mundo se consideran actualmente sistemas dictatoriales. En ella viven 3,20 millardos de personas, es decir, el 39% de la población mundial. Los datos de esta evaluación se basan en los índices de democracia de la Economist Intelligence Unit y en la matriz de democracia de la Universidad Julius Maximilian de Würzburg. Última actualización: agosto 2025.