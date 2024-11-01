El largo exilio del profesor Rivacoba, el jurista condenado a muerte por Franco y venerado en América Latina

Catedrático de Derecho penal, filósofo del derecho y escritor. La huella que ha dejado Manuel de Rivacoba y Rivacoba (Madrid, 1925-Santiago de Chile, 2000) en varias generaciones de juristas de América Latina es imborrable. Hay premios para abogados que llevan su nombre, manuales de derecho penal que llevan su firma y vigentes códigos penales que llevan su impronta. Pero en España su nombre está injustamente olvidado, pese a que en su juventud luchó para derrocar al dictador Franco y reponer los valores democráticos, a los que dedicó su vida.