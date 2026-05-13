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Largas colas y noches durmiendo en la calle para conseguir un reloj de bolsillo de lujo por 400 euros en Valencia

Los relojes creados por Swatch y Audemars Piguet tienen un precio de 400 euros por unidad y en la reventa los coleccionistas podrían pagar miles de euros por este modelo de bolsillo

| etiquetas: colas , durmiendo , calle , conseguir , reloj , bolsillo , lujo , valencia
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10 comentarios
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#6 Zerjillo
¿"De lujo" 400€? Efectivamente, cada vez somos más pobres.
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Esfingo #9 Esfingo
#6 No, pero es telecinco y en lugar de viral o limitado se han ido arriba.
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#10 exeware
#6 ni el articulo ni el titular dan a entender que el lujo sea que cueste 400 euros, pero tampoco quita q si cada vez somos más pobres los pobres y mas ricos los ricos
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Narmer #2 Narmer
Parece un trozo de plástico y, además, feo. Lo de Audemars Piguet será por el diseño de la esfera y el bisel octogonal. Pero bueno, para gustos, colores.
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#3 woke
¿Quién necesita la economía sumergida cuando España va como un cohete?
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Felicidades por ellos, seguro que ya no son clasesediany pasan a ser ricos directamente.
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#4 Grahml *
#1 Ya dicen en la entradilla que en la reventa tiene salidas.

No obstante, la fauna te encuentras en la cola es sin duda "exquisita".

edition.cnn.com/2026/05/13/business/video/audemars-piguet-swatch-colla

Si se asocia la imagen de esa colaboración a estas mierdas, pues la verdad, pinta todo más bien a campaña publicitaria cutre.
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PV_5 #8 PV_5
#4 Madre mía {0x1f602}
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Tontos hay en todos los sitios
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Esfingo #7 Esfingo
Están ahí solo para poder subirlo a Wallapop
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menéame