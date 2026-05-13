Largas colas y noches durmiendo en la calle para conseguir un reloj de bolsillo de lujo por 400 euros en Valencia

Los relojes creados por Swatch y Audemars Piguet tienen un precio de 400 euros por unidad y en la reventa los coleccionistas podrían pagar miles de euros por este modelo de bolsillo
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No obstante, la fauna te encuentras en la cola es sin duda "exquisita".
edition.cnn.com/2026/05/13/business/video/audemars-piguet-swatch-colla
Si se asocia la imagen de esa colaboración a estas mierdas, pues la verdad, pinta todo más bien a campaña publicitaria cutre.