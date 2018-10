La larga, tortuosa y absurda historia del impuesto al Sol

Born to die. Fue el titular que empleamos hace ya tres años, cuando el Ejecutivo Rajoy aprobó su real decreto de autoconsumo, ese que incluía un sorprendente impuesto al Sol. Born to die porque era inevitable que, tarde o temprano, la cordura volviese al regulador. Han tenido que pasar no obstante tres años -y una moción de censura- para que lo que era una reivindicación de toda la sociedad civil quedase materializada en la letra de la ley. El Gobierno ha derogado hoy el impuesto al Sol.