Fue una larga disputa musical y legal, pero finalmente la melodía de "Stairway To Heaven" (Escaleras al cielo) no fue plagiada, según la justicia. La banda británica de rock Led Zeppelin triunfó en una extensa batalla por de derechos de autor después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que no copió la melodía (riff, en inglés) de apertura de "Stairway To Heaven".