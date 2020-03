El Lapis Niger y la Cloaca Máxima. Nuevas hipótesis sobre el nacimiento de Roma

Según los arqueólogos que encontraron un muro de bloques de toba volcánica de mucho antes de 753 a. C.; este se construyó para contener las aguas de un afluente del Tíber, el Spino. Se atestigua un uso de la zona del Foro Romano comercial y religioso mucho antes de la fundación oficial de Roma. El valle no era ese lugar inhóspito que se ha pintado, al menos desde el siglo IX a. C., constituía ya un espacio común, un foro de encuentro comercial y religioso. El Lapis Niger es un recinto que ocultaba un complejo conjunto mucho más antiguo...