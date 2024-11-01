edición general
Lanzan un radiador ‘made in Murcia’ que ahorra un 70% en electricidad

La empresa murciana Herga Energy ha lanzado al mercado un modelo de radiador eléctrico transparente, irrompible, que no quema al tocarlo y, lo más importante para el consumidor, que consume alrededor de un 70% menos

Cougar_81 #1 Cougar_81
Radiador murciano transparente y que consume poco? Han dejado la ventana abierta en agosto.
Pointman #5 Pointman
"infrarrojos no luminosos de alta eficiencia"... Así que el radiador que calienta sin calentarse, además emite luz infrarroja no luminosa.
#6 Y_digo_yo
La terminología puede ser confusa y usada para confundir a propósito.
La radiación por efecto Joule se realiza en múltiples longitudes de onda, independientemente del diseño del emisor (las bombillas de toda la vida, bombillas de infrarrojos, la resistencia de una estufa o de una tostadora).
Ahora la absorción de esa energía depende de las características del material que se exponga a ella.
Al que está en pelotas en el baño le interesa que el máximo de la radiación de la "estufa" se…   » ver todo el comentario
matuta #2 matuta
Pa' mear y no echar gota...
Kantinero #3 Kantinero
Acabará en las cloacas del Mar Menor
#7 NeuronaSur
Radiador Murciano. Me compro dos. Pal verano.
