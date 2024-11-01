Lanzan un radiador ‘made in Murcia’ que ahorra un 70% en electricidad

La empresa murciana Herga Energy ha lanzado al mercado un modelo de radiador eléctrico transparente, irrompible, que no quema al tocarlo y, lo más importante para el consumidor, que consume alrededor de un 70% menos
La radiación por efecto Joule se realiza en múltiples longitudes de onda, independientemente del diseño del emisor (las bombillas de toda la vida, bombillas de infrarrojos, la resistencia de una estufa o de una tostadora).
Ahora la absorción de esa energía depende de las características del material que se exponga a ella.
