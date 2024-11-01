Lanzamientos de videojuegos de la semana: Del 10 al 16 de Noviembre

La segunda semana de noviembre explota con lanzamientos imprescindibles. Call of Duty: Black Ops 7 domina con su modo Endgame exclusivo. Lumines Arise hipnotiza con puzles rítmicos, mientras Goodnight Universe sorprende con su concepto de bebé psíquico. Inazuma Eleven regresa tras años de espera con 5.400 personajes. Anno 117 traslada la estrategia al Imperio Romano. Una semana brutal para tu cartera que satisface todos los gustos gaming.