Lanzamiento del observatorio espacial ruso Spektr-RG

eROSITA (extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array) es un telescopio de rayos X de 815 kg y 90 millones de euros que por sí solo bien merece una misión independiente. Ha sido desarrollado por el MPE (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) de Alemania y el investigador principal es Peter Predehl. Observará los rayos X suaves en el rango de energía de 0,3 a 11 kiloelectronvoltios (keV) con una resolución muy alta (18 segundos de arco) y con un campo de visión de 0,81 grados cuadrados.