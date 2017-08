Otro lanzamiento de un Falcon 9 de SpaceX y otra recuperación de su primera etapa. El 24 de agosto de 2017 a las 18:50 UTC despegó un Falcon 9 v1.2 (F9-40, variante Block 3) desde la rampa SLC-4E (Space Launch Complex 4 East) de la base aérea de Vandenberg (California) con el satélite taiwanés Formosat 5. La primera etapa (B1038) aterrizó casi once minutos después en la barcaza ASDS Just Read The Instructions en el océano Pacífico.