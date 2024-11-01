edición general
LaLiga ofrece 50 euros a cada persona que denuncie a los bares que emiten fútbol pirata

La patronal que dirige Javier Tebas afirma que quiere "reconocer la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales"

Tkachenko #1 Tkachenko
Que miserable el fascista éste
Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Ya salió.
Democrito #2 Democrito
#0 Me temo que es duplicada
menea.me/2gr72
vicvic #3 vicvic
¿Dónde está el problema? Es un negocio privado, si no estás de acuerdo con su política o con sus precios, no lo consumas, así de sencillo. Es como la música, nadie te obliga a escucharla. Sí alguien puede sacarse algún cuarto denunciando una práctica ilegal ,bien está.
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Javier Tebas a la mierda un rato. Por menos de 55 no denunció a mi vecino.
