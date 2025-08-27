edición general
Laín García, coach y marido de Mónica Naranjo: “Mi mejor amigo me llamó y me dijo que se había acostado con mi novia, y ese dolor me enseñó que había algo más profundo que sanar en mí”

Laín explica que, hace ya algunos años, cuando mantenía una relación con una chica, recibió una llamada que transformaría por completo su manera de ver la vida y las relaciones. Como él mismo reconoce, fue de su mejor amigo, quien, sin rodeos, le confesó que se había acostado con su pareja. Asegura que lo pasó muy mal, pues fue uno de los momentos más duros que ha atravesado en su vida, ya que el hecho de que esa traición viniera de parte de dos de las personas más cercanas de su círculo lo destrozó por completo. Sin embargo...

3 comentarios
pitercio #1 pitercio
Unos cuernos bien mercantilizados.
#2 Cuchifrito
Los perdonó, pero son su exnovia y su exmejor amigo, aha.
#3 Zerjillo
#2 Sin querer defender al chupi coach este, una cosa no quita la otra. Pero vamos, la noticia es un publirreportaje del coach este.
