Las lágrimas de Sarah Santaolalla ante la juez: "Lo que pasa con Vito en las redes se lleva a mi trabajo"  

Con un cabestrillo y en un estado de nerviosismo palpable, la analista Sarah Santaolalla relató ante la juez la supuesta agresión que denunció por un encontronazo con Vito Quiles a las puertas del Senado. Entre lágrimas Santaolla declaraba por una causa que fue archivada al constatar la jueza tras el análisis de las grabaciones que “no se aprecia agresión alguna” por parte del investigado ya que el presunto agresor ni siquiera se “aproximó” a ella.