Las lágrimas de Sarah Santaolalla ante la juez: "Lo que pasa con Vito en las redes se lleva a mi trabajo"  

Con un cabestrillo y en un estado de nerviosismo palpable, la analista Sarah Santaolalla relató ante la juez la supuesta agresión que denunció por un encontronazo con Vito Quiles a las puertas del Senado. Entre lágrimas Santaolla declaraba por una causa que fue archivada al constatar la jueza tras el análisis de las grabaciones que “no se aprecia agresión alguna” por parte del investigado ya que el presunto agresor ni siquiera se “aproximó” a ella.
| etiquetas: sarah santaolalla , agresión , lesiones , vito quiles
Una jueza archiva la causa contra Vito Quiles al concluir que no acosó ni lesionó a Sarah Santaolalla a la salida del Senado
PD. Esa con 70 meneos no llegó a portada
¡Imposible!
(70 meneos y sin negativos, hay que añadir. Y ya tiene 86).
He ido a la página de registro del karma, y mete un bajonazo en un momento dado aduciendo "dominio repetido en 24h". Por el dominio entiendo que se refiere al de la noticia. Resulta ser de El País. Así que ya sabéis, chicos, nada de enviar dos noticias de El País en el mismo día.
no cuela, chocho