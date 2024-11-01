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Las lágrimas de Sarah Santaolalla ante la juez: "Lo que pasa con Vito en las redes se lleva a mi trabajo"

Las lágrimas de Sarah Santaolalla ante la juez: "Lo que pasa con Vito en las redes se lleva a mi trabajo"  

Con un cabestrillo y en un estado de nerviosismo palpable, la analista Sarah Santaolalla relató ante la juez la supuesta agresión que denunció por un encontronazo con Vito Quiles a las puertas del Senado. Entre lágrimas Santaolla declaraba por una causa que fue archivada al constatar la jueza tras el análisis de las grabaciones que “no se aprecia agresión alguna” por parte del investigado ya que el presunto agresor ni siquiera se “aproximó” a ella.

| etiquetas: sarah santaolalla , agresión , lesiones , vito quiles
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Nylo #4 Nylo *
Pero vamos a ver, ¿a quién vamos a creer? ¿A una mujer con una lesión simulada o al vídeo de los hechos?
8 K 98
#10 konde1313 *
#4 ¿A una persona que denuncia a un tipo que ha sido expulsado del Congreso por acosar políticos continuamente o a un vídeo del susodicho en que, por supuesto, no aparecerá nada?
0 K 12
Nylo #12 Nylo
#10 el vídeo lo grababan las compis de la Sara y la propia Sara. La denuncia la presenta ella con SUS vídeos. Y hay otros vídeos que han sido analizados también, de las cámaras a las puertas del Senado. Igual estás equivocándote con el caso del "acoso" a la mujer del presi.
3 K 44
#13 Tensk
#10 Me da que te has colado con lo de Begoña.
0 K 11
Nylo #5 Nylo *
#1 Esa con 70 meneos no llegó a portada

¡Imposible!

(70 meneos y sin negativos, hay que añadir. Y ya tiene 86).
2 K 42
Nylo #15 Nylo *
#5 #1
He ido a la página de registro del karma, y mete un bajonazo en un momento dado aduciendo "dominio repetido en 24h". Por el dominio entiendo que se refiere al de la noticia. Resulta ser de El País. Así que ya sabéis, chicos, nada de enviar dos noticias de El País en el mismo día.
1 K 23
#11 VFR
#1 Si te la votan como bulo por llamar a Sarah Selevalailla analista será con razón :-D
2 K 43
#3 pozz
Lo de Sarah es un no parar, de ridiculo en ridiculo.
3 K 43
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
jopetas!!

no cuela, chocho
4 K 31
#8 Aladroque
Ahora seguro que Javierito y todos los que dieron pábulo al bulo piden perdón por haber publicitado lo que ahora sabemos que era una denuncia falsa
2 K 30
#6 Luiskelele
Joder qué mala cara le ha quedado después del trauma. En la miniatura se la ve hecha polvo.
1 K 18
A.more #7 A.more
Si hay que creer a vito quiles o a una piedra, la piedra. Mierda contra piedra gana piedra
1 K 17
UnoYDos #9 UnoYDos *
Ya se llama analista a cualquiera. Yo lo dejaría en tertuliana. Y dado que tiene un bando claro independientemente de lo que dicta la logica, ni eso, mejor dicho estaría activista.
0 K 7
#14 Aladroque
#9 el adjetivo que más le pega es escuadrista
0 K 8

menéame