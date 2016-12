"Con lágrimas en los ojos, tengo que deciros que si me jodéis, os voy a matar a todos"

4 meneos 15 clics

3 1 2 K 9 actualidad

“Cuando te cargas a alguien por primera vez no se trata de un hecho insignificante. Dicho esto, hay algunos capullos en el mundo a quienes hay que disparar." La frase podría estar sacada del sargento de artillería Hartmann en Full Metal Jacket. Pero no. La frase no es de un personaje de ficción sino del próximo secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. El general retirado del cuerpo de Marines hace 4 años ha sido nombrado por Donald Trump como el máximo responsable militar de EEUU en su Gobierno.