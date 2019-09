Lágrimas en la lluvia

Tras el Consejo de Gobierno, Fernando López Miras compareció ante la prensa y, al final, como corresponde al guion, se emocionó. Oh, qué presidente más sensible. No lloraba por el impacto del diluvio que arrasó la Región y las consecuencias que esto nos trae, sino porque se sentía muy orgulloso de ser español. Aparte de los horrores inevitables, ha puesto negro sobre blanco la fragilidad de un territorio sometido a la especulación y al desorden, al descuido y a las garras de la corrupción consentida.