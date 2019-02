El lago que convierte animales en "estatuas" : las fotografías de Nick Brandt  

No se conocen las causas de la muerte [de estos animales, pájaros y murciélagos] pero parece que la superficie extremadamente reflectante del lago les confundió y les hizo estrellarse contra el lago", señala Brandt en su nuevo fotolibro Across the Ravaged Land. "El agua [del lago] tiene una altísima densidad de natrón y de sal, tan alta que en unos segundos decapaba la tinta de mis cajas de película Kodak. [El natrón y la sal] provocan que las criaturas queden calcificadas, perfectamente conservadas [en su forma]".