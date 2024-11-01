Ladrones de sobremesa [VAL]  

Asociaciones de Víctimas Mortales DANA junto artistas valencianos para dar fuerza a las familias afectadas, una canción en la que participa ZOO, Ciudad Jara, La Raíz, Malifeta.. Por la memoria de las víctimas y personas afectadas, para reclamar verdad, justicia y reparación. Allà on el camp mor de pena i no es sent el so del llamp Déu ens ha donat l’esquena s'han mesclat l'aigua i l'arena baixa un monstre fet de fang I a una taula queda vi, diuen que és la sang de Déu han begut fins quedar farts el rellotge marca tard, i allà ningú diu àdeu.
| etiquetas: lladres , sobretaula , canción , dana , valència
podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula
sou lladres de sobretaula.