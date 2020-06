Ladrones de citas con muy buen gusto

Ante las acusaciones de plagio que recibió el poeta Ramón de Campoamor por haber reproducido algunas citas de Victor Hugo, Juan Valera lo defendió en un ensayo en el que aprovechó la ocasión para formular unas reflexiones acerca de la originalidad. No pretendía decir nada nuevo sino más bien recordar lo repetido de una y mil formas. Porque no se escribe siempre para decir cosas nuevas, añadía, “sino para recordar las ya sabidas a los que las tienen olvidadas, o para enseñárselas a los que, por no acudir a las fuentes, las ignoran por completo”.