El lado personal de Mark Rutte, el jefe de la OTAN que se arrastra ante Trump para apaciguarlo: soltero y sin hijos y pianista frustrado

Hay políticos que entran en una sala como quien entra en la Historia; otros, como quien entra en un ascensor. Mark Rutte pertenece a esta segunda estirpe: la de los hombres que no hacen ruido al llegar, pero que aprenden a manejar los botones. En Davos, esta semana, se le ha visto exultante, casi eufórico, celebrando lo que muchos han presentado como un pequeño milagro diplomático: haber templado a Donald Trump, haber enfriado la amenaza de una crisis transatlántica a cuenta de Groenlandia, haber conseguido que el presidente estadounidense...

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Lamescrotos profesional.
emmett_brown #1 emmett_brown *
Quë cojones lo va a apaciguar. Si se ha plegado a sus deseos en todo momento como el perrito faldero que es! Lo que lo ha apaciguado es el frente que han hecho varios países europeos y Canadá, amenazando con envío de tropas y contraaranceles.

Publirreportaje de blanqueo del susodicho. Errónea.

Corrijo: microblogging. El titular no dice nada de apaciguar.

Vomitivo: "Para unos, Rutte es un reptil que se humilla y se arrastra; para otros, el único adulto en la habitación, el arquitecto de una paz precaria construida con halagos, paciencia y una intuición casi clínica del ego ajeno".
