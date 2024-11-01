El lado personal de Mark Rutte, el jefe de la OTAN que se arrastra ante Trump para apaciguarlo: soltero y sin hijos y pianista frustrado

Hay políticos que entran en una sala como quien entra en la Historia; otros, como quien entra en un ascensor. Mark Rutte pertenece a esta segunda estirpe: la de los hombres que no hacen ruido al llegar, pero que aprenden a manejar los botones. En Davos, esta semana, se le ha visto exultante, casi eufórico, celebrando lo que muchos han presentado como un pequeño milagro diplomático: haber templado a Donald Trump, haber enfriado la amenaza de una crisis transatlántica a cuenta de Groenlandia, haber conseguido que el presidente estadounidense...